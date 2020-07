Odbor ošetrovateľstva na MZ SR pomôže sestrám aj pacientom

Kvalitné ošetrovateľstvo bude šetriť finančné prostriedky v zdravotníctve, potrebujeme ho systematicky podporovať a budovať. Aj v samostatnom odbore na MZ SR, ktorý opäť začína fungovať.

Odbor ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva má za sebou svojskú históriu. Existoval od devätdesiatych rokov v nejakej podobe, následne bol nadlho zrušený. Po výpovediach sestier a pôrodných asistentiek bolo v roku 2016 ako jeden z ústupkov prisľúbené jeho obnovenie, čo sa aj udialo. Našim cieľom bola stabilizácia a zabezpečenie odbornosti v oblasti ošetrovateľstva na pôde ministerstva zdravotníctva a ďalší rozvoj nášho povolania. Odbor ošetrovateľstva tvorila ministerská sestra a jeden jej odborný asistent. Žiaľ, po zmenách za ministerky Kalavskej podľa mojich informácií na odbore zostala len ministerská sestra a dokonca už bez asistenta, čo samozrejme nepostačuje na plnohodnotné fungovanie odboru. Prednedávnom už tento odbor opäť v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva SR nefiguroval a všetko bolo na pleciach ministerskej sestry. To je samozrejme veľmi nešťastné riešenie, ktoré nedáva možnosť efektívneho metodického a systematického rozvoja ošetrovateľstva na Slovensku. Za bývalého vedenia nastavený stav viedol dokonca k zlyhávaniu kontrolných funkcií ministerstva.

Považujem z odborného hľadiska za nevyhnutné, aby na najvyššej štátnej zdravotníckej inštitúcii bol funkčný odbor, ktorý sa metodicky a koncepčne venuje ošetrovateľstvu a riešeniu súčasného kolapsom-hroziaceho stavu – mnohé sestry odišli do zahraničia či iných odvetví, väčšina aktívnych sestier je vo vyššom veku, mladé sestry nechcú túto prácu vykonávať za nedôstojných podmienok (finančných, ale aj z pohľadu vzťahov na pracovisku a spôsobov, ktoré uplatňujú vedúci pracovníci nad sestrami). Môžeme byť len a len vďační, že na Slovensku naplno neprepukla koronakríza, pretože slovenské zdravotníctvo by veľmi rýchlo ukázalo dlhodobé zlyhávanie jeho riadenia.

Pri správnom manažmente a kvalitnom ošetrovateľstve je možné šetriť čas pracovníkov a samozrejme finančné prostriedky, nakoľko práve zanedbaná starostlivosť o pacienta po lekárskom zákroku ho často opätovne privádza do zdravotníckeho zariadenia napr. na reoperáciu. Je tiež potrebné nastavovať efektívne využívanie zdrojov a ich strategické plánovanie. Funkčný odbor ošetrovateľstva tiež prinesie lepšiu organizáciu edukačných aktivít sestier. Jeho najkľúčovejšou úlohou však samozrejme musí byť stabilizácia sestier na pracoviskách, a to nielen finančným ohodnotením, ale aj snahou o odstránenie zlých, často nátlakových techník riadiacich pracovníkov, pocitu nedocenenia, ale aj prevenciou vyhorenia, zlepšovaním vzťahov medzi pracovníkmi ako aj medzi personálom a pacientom.

Ako to už býva – každý systém funguje tak ako funguje preto, že to niekomu vyhovuje. Je samozrejmé, že niekomu budú pozitívne zmeny vadiť, pretože jeho záujmom nie je vyliečený pacient, ale liečenie ako proces, ktorý beží a točia sa v ňom peniaze. Preto podporujem snahy súčasného ministra Mareka Krajčího urobiť poriadok s finančnými skupinami prisatými na náš rezort, v ktorom ide doslova o životy a v ktorom treba poriadne prevracať každé euro. Prirodzene, že finančným skupinám ide o zisk a vyberajú si do portfólia lukratívne zdravotnícke výkony, ktoré sú dobre nacenené. A zároveň štátnym nemocniciam zostávajú na pleciach ťažké diagnózy a drahé výkony, z ktorých generujú stratu. A to nehovorím o amorálnosti tvorby zisku poisťovní z povinných zdravotných odvodov…

Držím nám všetkým palce, aby sa potrebné zmeny udiali, pretože sú v prospech pacientov i zdravotníckych pracovníkov. Jednou z nich je aj novovytvorený Odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií, o ktorého vznik na ministerstve zdravotníctva som sa svojou troškou tiež pričinila. Verím, že bude dobrým základom pre rozvoj nášho povolania, že prispeje k jeho odbornému rastu a bude tiež stabilizačným prvkom. Pretože slovenské zdravotníctvo zúfalo potrebuje sestry a pôrodné asistentky.