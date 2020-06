Zdravotnícki asistenti, odmena zdravotníkom a členstvo OZ SaPA – rokovali sme v tripartite

Zúčastnili sme sa odvetvovej tripartity a zdôrazňovali potrebu docenenia pomáhajúcich povolaní. S ministrom sme hovorili o ohodnotení tých, ktorí počas pandémie prepadli systémom a diskutovali sme o prijatí OZ SaPA do tripartity.

Tohtotýždňového stretnutia Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva (tzv. odvetvovej tripartity) sa za Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) zúčastnili členka Výboru OZ SaPA Gabriela Nováková a ja ako predsedníčka OZ SaPA. Sme rady, že sme dostali pozvánku na toto stretnutie napriek tomu, že naše dlhodobé žiadosti o riadne členstvo dosiaľ neboli vypočuté. Odvetvová tripartita je dôležitým priestorom na diskusiu medzi vedením rezortu zdravotníctva, lekármi, zamestnávateľmi - nemocnicami a ambulanciami, zamestnancami a školami, je priestorom, kde sa prezentujú plány ministerstva ako aj názory jednotlivých dotknutých subjektov v tomto rezorte.

Na ostatnom zasadnutí sme sa spolu s partnermi venovali situácii po pandémii COVID-19, prioritám z Programového vyhlásenia vlády SR pre zdravotníctvo ako aj aktuálnej situácii v rokovaniach s MF SR o dofinancovaní zdravotníctva.

Zosúladenie legislatívy so smernicami EU v otázke zdravotníckych asistentov

Za OZ SaPA sme otvorili aj tému spätného premenovania "praktických sestier" na zdravotníckych asistentov. Cieľom tohto kroku je zosúladenie slovenskej a európskej legislatívy, smernice EU 2005/36/ES a 2013/55/ES nám kvôli pohybu pracovných síl jasne hovoria, kto je a kto nie je sestrou a kto je zdravotníckym asistentom. V žiadnom prípade nejde o dehonestáciu našich dôležitých kolegov, naopak k našim zámerom vzhľadom na zásadný nedostatok sestier a pôrodných asistentiek patrí aj primerané zvýšenie ich kompetencií, ktoré po dosiahnutí stredoškolského vzdelania s maturitou v rozsahu 2700 hodín môžu vykonávať. Toto povolanie je určené na poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti a je veľmi dôležité. Na druhej strane povolanie sestra má predpísané 3-ročné štúdium v rozsahu 4600 hodín vzdelávania v teoretickej i klinickej oblasti. Treba podotknúť že Európska komisia už požiadala Slovenskú republiku o zmenu názvu praktická sestra naspäť na zdravotníckeho asistenta (alebo iný názov), lebo názov praktická sestra pridelený povolaniu zdravotníckeho asistenta na Slovensku môže spôsobiť nejasnosti.

Všetci si želáme, aby stúpal záujem mladej generácie (ktorá sa vplyvom demografickej zimy zmenšuje a bude zmenšovať) o pomáhajúce povolania. Starnúce obyvateľstvo bude viac a viac potrebovať sestry i ďalších zdravotníckych pracovníkov. Tento cieľ ale nedosiahneme inak, ako lepším finančným ohodnotením a dôstojnými pracovnými podmienkami. K nim samozrejme rozhodne nepatrí pracovná šikana, nedodržiavanie zákonníka práce, mobbing, bossing apod., ktoré sú, žiaľ, častým javom v slovenskom zdravotníctve.

Musíme pamätať na to, že my všetci sa skôr či neskôr ocitneme na lôžku a budeme potrebovať pomoc. Keď už pre nič iné, aspoň z tohto sebeckého dôvodu by sme sa mali snažiť priťahovať kvalitných zdravotníkov do nemocníc a ambulancií, priťahovať tých, pre ktorých ide o povolanie, nie iba o zdroj príjmu, priťahovať tých, ktorí sa budú chcieť a mať čas s láskou starať o pacientov. Pacienti si zaslúžia tých najlepších zdravotníkov!

Poďakovanie a odmena pre zdravotníkov

Pri téme pandémie nás minister zdravotníctva Marek Krajčí požiadal, aby sme ho informovali o zdravotníkoch, ktorí počas pandémie prepadli systémom. Ide o ľudí, ktorí z dôvodu svojej obetavej služby v prvej línii museli napríklad zostať v karanténe a dostávali len 55% zo svojej mzdy. Cieľom je nielen si uctiť zdravotníckych pracovníkov, ale ich aj finančne odškodniť, resp. sa im poďakovať aj finančnou formou. Ak o takých zdravotníkoch máte informáciu, neváhajte nás o nich informovať na info@ozsapa.sk

Členstvo OZ SaPA v odvetvovej tripartite

Ako predsedníčka OZ SaPA som tiež otvorila tému riadneho členstva OZ SaPA v Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rade v rezorte zdravotníctva, na čo prítomní reagovali väčšinovo pozitívne, vrátane ministra zdravotníctva. Chceme sa stať riadnym členom, za osem rokov sme preukázali, že vieme prispieť k zlepšovaniu slovenského zdravotníctva pre pacientov i zamestnancov. Samozrejme, prijatiu OZ SaPA bude predchádzať podanie oficiálnej žiadosti, ktorú vypracujeme v dohľadnej dobe.

Držím nám všetkým palce, aby sa potrebné pozitívne zmeny udiali a udiali čo najrýchlejšie, pretože sú v prospech pacientov i zdravotníckych pracovníkov.