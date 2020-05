Sestry, pôrodné asistentky a ostatní zdravotníci majú mať 100% mzdy od 1.dňa maródky

Dlhoročné neprimerané a nedôstojné zaobchádzanie so sestrami, pôrodnými asistentkami a ostatnými zdravotníkmi musí konečne po dlhých rokoch vystriedať ocenenie a docenenie týchto nenahraditeľných povolaní. To najmenej, čo...

... pre nich môžeme teraz urobiť, je postarať sa o nich, keď ochorejú na COVID-19. Aj keď posledné informácie nám vlievajú nádej, musíme zostať ostražití, stále sme nevyhrali.

Dnes, 12. mája si pripomíname Medzinárodný deň sestier. Pred 200 rokmi sa v tento deň narodila Florence Nightingale, priekopníčka moderného ošetrovateľstva, sestra, ktorá znížila úmrtnosť vojakov v Krymskej vojne zo 47% na 2% a to starostlivosťou, ľudskosťou, empatiou, hygienou, svetlom, teplom, čistým vzduchom a funkčnou kanalizáciou. V roku 1860 založila v nemocnici svätého Tomáša v Londýne zdravotnícku školu. Florence je našim vzorom aj dnes, poukazuje nám na cestu, ktorou potrebujeme ísť, poukazuje na potrebu ísť cestou dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, aby boli chránené životy a zdravie ľudí.

Právo na zdravie nám garantuje aj Ústava SR, keď v článku 40 hovorí: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Počas koronakrízy sú to zdravotnícki pracovníci, ktorí sú v prvej línii pripravení bojovať a zachraňovať ľudské životy, pričom nasadzujú do rizika svoje vlastné zdravie. Nasadzujú dokonca aj svoje životy, keďže vekový priemer sestier v našich nemocniciach je vysoký a vieme, že najviac obetí COVID-19 je práve medzi staršími.

Som presvedčená, že najmä v súčasnej situácii sú sestry, pôrodné asistentky aj ostatní zdravotníci zaslúžia ohodnotenie a podporu, ktorá im patrí. Aj koronakríza potvrdila, akí sú zdravotníci pre nás kľúčoví. Preto sa budem snažiť o presadenie novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá má zdravotníkom zabezpečiť nárok na nemocenské, ak počas vykonávania práce ochoreli na COVID-19. Som presvedčená, že si zdravotníci zaslúžia, aby od 1. dňa pracovnej neschopnosti dostávali 100% svojho denného vymeriavacieho základu, čiže 100% svojej mzdy. V prípade, že sa o takto nakazeného zdravotníka počas choroby COVID-19 stará napríklad jeho rodinný príslušník, tento opatrovateľ má mať nárok na ošetrovné vo výške 100% jeho vymeriavacieho základu, o čo sa tiež budem usilovať.

Som veľmi rada, že sa sestry dostali do programového vyhlásenia vlády I. Matoviča, že sa tam hovorí o kľúčovej úlohe zdravotníkov, o zlepšení ich pracovných podmienok a nastavení motivačného prostredia, ako aj o zlepšení ich finančného ohodnotenia. V súčasnej situácii koronakrízy som presvedčená, že spomínaný návrh na 100%-né nemocenské a 100%-né ošetrovné je to minimum, čo máme urobiť pre ľudí, ktorí v týmto neviditeľným nepriateľom bojujú v prvej línii. V budúcnosti by sa zasa mali zdravotníci dostať minimálne na rovnakú spoločenskú i benefitovú úroveň, akú majú silové zložky štátu.

Ďakujem vám kolegovia, spolu to zvládneme.