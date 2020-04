Keď kríza ukazuje, že zdravotníkov nikto nenahradí

Koronakríza plne potvrdzuje, čo roky hovoríme – zdravotníci sú pre štát kľúčoví a majú byť podľa toho oceňovaní. Aj finančne. Som rada, že si to zodpovední v tejto vláde uvedomujú a verím, že to prinesie aj reálnu zmenu.

Súčasná situácia nám v plnej miere odkryla dlhodobé problémy slovenského zdravotníctva. Potvrdilo sa, čo zodpovední ministri, štátni tajomníci a ďalší v minulých volebných obdobiachnapriek nášmu neustálemu a hlasnému upozorňovaniu ignorovali – že personál v nemocniciach je (z)decimovaný, je ho nedostatok v dôsledku čoho je zbytočne poškodzované zdravie pacientov a ľudia zomierajú na odvrátiteľné úmrtia (v tých patríme, žiaľ, k špičke štátov EÚ). A to všetko pre neochotu dať sestrám, pôrodným asistentkám, lekárom a ďalším zdravotníkom dôstojnú mzdu a postavenie. Ako sa má cítiť sestra s vysokoškolským vzdelaním, od ktorej správnej starostlivosti závisia životy ľudí, keď vidí inzerát ponúkajúci za prácu v supermarkete mzdu podobnú tej jej? Dnes potrebujeme zdravotníkov najmä povzbudiť a oceniť, aby vydržali.

Roky ako Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek upozorňujeme na potrebu zlepšiť ohodnotenie a často neľudské pracovné podmienky pre sestry a pôrodné asistentky. Predsa každý človek so zdravým sedliackym rozumom si uvedomuje, že ak má mať sestra na starosti 15 pacientov a namiesto toho jej prikážu starať sa o 30, ledva stihne to najnevyhnutnejšie – podať správne lieky a urobiť nutné ošetrovateľské výkony. Nemá kde vziať čas na pristavenie sa, milé slovo, či napravenie vankúša. A to nehovorím o situácii, kedy ju odvolajú na iné oddelenie pomôcť s urgentnou situáciou. Čo má robiť? Postaviť sa sama vedeniu nemocnice, ktoré žiadnu vzburu nepotrebuje, lebo práve chystá nový predražený nákup? Môže tak urobiť jediné, odísť. A mnohé odišli – v lepšom prípade do zahraničia, kde ich skúsenosti kráľovsky odmenia, v tom horšom do toho supermarketu.

Toto všetko sa dialo preto, že sme si nechali v posledných rokoch rezort zdravotníctva, ktorý je kľúčovým pre ochranu zdravia a životov ľudí, rozparcelovať oligarchami a finančnými skupinami. A títo sa v záujme svojich nekonečne hlbokých vrecák neštítili zarábať na úkor ľudí. Veď si dobre spomíname na predražené CéTečko, operačné stoly pre 500-kilových pacientov, či iné tovary a služby, kde sa hyenisticky nabaľovali. Na úkor nás všetkých, na úkor zdravia a životov ľudí!

Dnešná realita nemocníc je taká, že Slovensko nie je pripravené na takúto pandémiu. Preto bolo potrebné obyvateľstvo čo najrýchlejšie a čo najviac od seba izolovať a nepripustiť masívne šírenie vírusu. Aby sa naraz do nemocníc nedostalo príliš veľa ľudí, pretože by sa veľmi rýchlo prejavili roky zanedbávania a vyciciavania tohto rezortu – šli by sme po talianskej ceste s veľkými stratami na životoch obyvateľov, ktorí si poctivo platili zdravotné odvody. Slovensku nestačí len nakúpiť stovky ventilátorov, pretože k nim potrebujeme personál. A to nie hocijaký, ale vyškolených a skúsených zdravotníkov. Predsa zaviesť chorému človeku pľúcnu ventiláciu nie je ako fúkanie futbalovej lopty, na to treba vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorých nemáme dostatok.

Nová vláda nastúpila v najhoršom možnom období – v dobe pandémie, akú nepamätajú generácie. Aj preto to nemá vôbec ľahké, ak chce už tak zhumpľovaný a rozparcelovaný rezort zdravotníctva naštartovať, aby zachraňoval ľudí tak, ako má. Nielenže musí urobiť zásadné zmeny, musí ho začať správne regulovať a poodsekávať chápadlá chobotnice, musí ho tiež finančne dosaturovať, aby boli bojovníci v prvej línii - zdravotníci - dostatočne ohodnotení. Verím, že sa to všetko podarí, povzbudzujem nového ministra, celé vedenie ministerstva i vládu a držím nám v tom všetkým palce.

Potrebujeme sestry, pôrodné asistentky, lekárov a ďalších povzbudiť, uistiť, že bude lepšie, že to spolu zvládneme. Musíme sa starať o ich morálku, pretože noví zdravotníci alebo naši odborníci zamestnaní za úplne iné peniaze v zahraničných nemocniciach, nám len tak nespadnú z mesiaca.

Ak chceme presvedčiť tých, ktorí odišli do iných odvetví hospodárstva, potrebujeme im ukázať jasnú motiváciu. Teraz, v čase krízy, je možné presadiť aj to, čo roky bolo považované za nemysliteľné. Využime túto príležitosť a povzbudzujme tých, ktorí v prvej línii bojujú v tejto vojne s neviditeľným nepriateľom. Musíme vyslať jasný signál, že ministerstvo zdravotníctva i vláda majú jasný záujem, aby boli zdravotníci adekvátne a dôstojne ohodnotení, pretože nielen v čase koronakrízy riskujú a obetujú svoje zdravie a životy. Toto je poslanie, nielen zamestnanie. Je to povolanie, ktoré je svojou dôležitosťou minimálne na rovnakej úrovni ako silové zložky štátu a potrebuje za to dostať podporu a poďakovanie.

V zdravotníctve je pred nami veľa práce a ja chcem povedať, že som pripravená podávať pomocnú ruku ministrovi i vláde. Potrebujeme totiž nastaviť dlhodobo udržateľný stav, kedy nám nebudú pacienti zbytočne zomierať kvôli nedostatku personálu. Či už v čase pandémie alebo mimo nej. Potrebujeme ukázať, že si ceníme každú, každučkú jednu ruku, ktorá v nemocniciach a ambulanciách ešte zostala pracovať, aj napriek často neľudským podmienkam a prístupu od vedenia. Vážme si životy ľudí. Každý jeden život človeka – od najmenšieho, cez stredný až po pokročilý vek, má nevypočítateľnú cenu. Verím, že sa situáciu v zdravotníctve aj vďaka aktuálne namiereným reflektorom kamier podarí v najbližšom období zlepšiť, že sestry a pôrodné asistentky, ale aj ďalší zdravotnícky personál bude adekvátne oceňovaný za svoj prínos a za to, že zostal pri pacientoch. Ďakujem Vám, kolegovia.